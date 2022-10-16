القاهرة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساختتمت اليوم منافسات 10 أمتار بندقية و10 أمتار مسدس ضغط هواء رجال وسيدات بالإضافة إلى إقامة نهائيات 50 متراً بثلاثة أوضاع مختلفة لفرق الشباب، ضمن منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري.وفي منافسات 25 متراً مسدس - فريق مختلط شباب - حصل المنتخب الصيني على الميدالية الذهبية، والمنتخب الهندي على الميداليتين الفضية والبرونزية.وعلى صعيد منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء - رجال - فاز منتخب الهند بالميدالية الذهبية، فيما حصل منتخب الصين على الميدالية الفضية، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب المنتخب الصربي.وعلى صعيد منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء - سيدات - تمكن المنتخب الصيني من الفوز بالمركز الأول على حساب كل من منتخب أمريكا والهند اللذين حصلا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.وفي منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء - رجال - حقق المنتخب الصيني الميدالية الذهبية متفوقاً على كل من المنتخب الإيراني صاحب المركز الثاني والمنتخب الكوري صاحب المركز الثالث.واستمر التفوق الصيني في منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء - سيدات - ليحصد الميدالية الذهبية، فيما حصل منتخب الهند على الميدالية الفضية، والمنتخب الإيراني على البرونزية.وفي نهائي منافسات 50 متراً - ثلاثة أوضاع شباب - فاز المنتخب الأمريكي بالميدالية الذهبية والمنتخب الأوكراني بالميدالية الفضية، بينما حصل المنتخب الهندي على الميدالية البرونزية.يذكر أن بطولة العالم للرماية تقام بمشاركة أكثر من 1041 رامياً وراميةً من 88 دولة من مختلف دول العالم.//انتهى//23:08ت م0214