جدة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات البطولة الرياضية الأولى لمنسوبي ومنسوبات المديرية العامة للسجون لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، وذلك بمركز تدريب السجون في جدة وإصلاحية ذهبان.وتهدف البطولة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للقطاع، ورفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز قيمة التنافس.وتأتي البطولة في إطار جهود المديرية إلى مواكبة التطورات كافة على مختلف الأصعدة التي تخدم منسوبي ومنسوبات القطاع .// انتهى //23:58ت م0218