الجزائر 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسعقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، جلسةَ مباحثات مساء الأحد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حول التحضيرات النهائية المتعلقة بالقمة العربية المقررة بالجزائر مطلع نوفمبر المقبل.وأفاد بيان للخارجية الجزائرية أن الطرفين استعرضا أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وآفاق بلورة قرارات طموحة تتيح خلق ديناميكية جديدة للارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتضمن الاستجابة بصفة جماعية وتوافقية للتحديات المطروحة على الساحة العربية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.//انتهى//01:14ت م0002