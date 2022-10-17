جدة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابع لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أمس الأحد الموافق 2022/10/16م الساعة 10:46 مساء هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر تبعد مسافة 48 كم شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كم.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهزة الأرضية ناتجة عن اجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الاحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة في المنطقة؛ مطمئنا المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر من حيث القدر الزلزالي وليس منها خطورة، كما أن محطات الرصد الزلزالي بالهيئة لم تسجل أي هزات ارتدادية ولله الحمد.// انتهى //02:38ت م0008