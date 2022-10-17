عرعر 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.وقال سموه :" إن الخطاب الملكي أبرز كل ما يتعلق بشؤون المملكة داخليًا وخارجيا، وما تبذله القيادة الحكيمة من جهود دولية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عبر خطط وأهداف رؤية المملكة 2030".وأكد سموه بأن خطاب خادم الحرمين الشريفين جاء ضافيا وشاملا، وأوضح فيه - رعاه الله - مكانة المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً ودولياً وثقلها السياسي وسياستها الحكيمة والتي ترتكز على النهج الإسلامي تجاه مختلف القضايا.وأضاف سموه أن الخطاب اشتمل على معان عميقة ودلالات مهمة تخدم الوطن والمواطن وتحقق للجميع الرفاهية والمستقبل الأجمل بإذن الله.وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى عز وجل أن يُديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُمدهما بالتوفيق والسداد، وأن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والنماء.// انتهى //02:43ت م0010