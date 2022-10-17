الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، مصدر اعتزاز لكل السعوديين بكل ما يحمله من رسائل عن نهج المملكة الراسخ وعن مستقبلها.وقال معاليه: "ما تحقق في التقنية والابتكار والفضاء ثمرة لدعم وتمكين القيادة لبناء مستقبل عظيم لهذا الوطن العظيم وهذا الشعب الأعظم".وأشار السواحه إلى أن شغف أبناء الوطن وبناته وإنجازاته على الأصعدة كافة وقود لمواصلة بناء حاضر الوطن المترابط ومستقبله المبتكر، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم عليها - أيدها الله - موفور الصحة والعافية.// انتهى //03:12ت م0013