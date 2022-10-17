كانبيرا 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا بيانا مشتركا أعلنت فيه تجديد مذكرة تفاهم الشراكة الثلاثية للبنية التحتية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال البيان "جدد أعضاء الشراكة الثلاثية للبنية التحتية مذكرة التفاهم بشأن التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي تتألف من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ، وبنك اليابان للتعاون الدولي ، ووزارة الخارجية الأسترالية والتجارة ووكالة تمويل الصادرات الأسترالية".وأضاف البيان "أعادت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا التأكيد على العمل والتعاون لتقديم مشاريع بنية تحتية جديدة عالية الجودة ومستدامة في جميع أنحاء المنطقة. ستؤكد المشاريع على الشفافية واحترام السيادة والاحتياجات الفردية لدول المنطقة".// انتهى //06:44ت م0019