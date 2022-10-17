اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1444/3/21 هـ الموافق 2022/10/17 م واس
طوكيو 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
خسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 76ر387 نقطة، أو 43ر1% ، ليصل إلى 0ر26703 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 26ر21 نقطة، أو12ر1%، ليصل إلى 93ر1876 نقطة.
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