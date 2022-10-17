طوكيو 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.خسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 76ر387 نقطة، أو 43ر1% ، ليصل إلى 0ر26703 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 26ر21 نقطة، أو12ر1%، ليصل إلى 93ر1876 نقطة.// انتهى //07:07ت م0023