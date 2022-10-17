عام / الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان
الاثنين 1444/3/21 هـ الموافق 2022/10/17 م واس
جيزان 21 ربيع الاول 1444هـ الموافق 17 اكتوبر م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرا عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها تحركات في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الروية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة السابعة مساءً.
// انتهى //
07:13ت م
0024