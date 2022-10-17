جيزان 21 ربيع الاول 1444هـ الموافق 17 اكتوبر م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرا عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها تحركات في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الروية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة السابعة مساءً.// انتهى //07:13ت م0024