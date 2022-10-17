ينبع 21 ربيع الاول 1444هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسدعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع الطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة بيبراس 2022م التي تقام بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ويستمر التسجيل فيها عبر منصة بيبراس موهبة حتى تاريخ 1 نوفمبر 2022م، فيما ينفذ الاختبار في 11 نوفمبر 2022م .وأوضحت منسقة المسابقة بتعليم ينبع معالي ناجي الغفاري أن مسابقة بيبراس تستهدف طلاب التعليم العام من الصف الخامس ابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي، وتقوم المسابقة على حل مجموعة من المسائل التفاعلية القصيرة متدرجة المستوى في الوقت المخصص، ويمكن حلها دون معارف مسبقة وتتطلب تفكيرا منطقيا من قبل الطالب .وأبانت الغفاري أن المسابقة تهدف إلى تعزيز المعلوماتية (علوم الكمبيوتر) و التفكير الحسابي بين طلاب المدارس باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة، ويتم الإشراف على المشاركين من قبل المعلمين والمعلمات الذين قد يدمجونها في أنشطتهم التعليمية.// انتهى //07:18ت م0025