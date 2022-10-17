نابلس 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الضاحية شرق مدينة نابلس.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الضاحية وداهمت شقة سكنية، مشيرة إلى اعتقال شاب فلسطيني.وأضافت أن مواجهات اندلعت في الحي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، مما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني، و4 آخرين بالاختناق.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من تل الرميدة وسط مدينة الخليل.// انتهى //07:28ت م0026