حائل 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.وأشار إلى أن الملك المفدى تناول في الخطاب السياسة الداخلية والخارجية للدولة وما تشهده المملكة من حراك تنموي في القطاعات ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة، والتقدم في المؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار، والاهتمام بصحة المجتمع، ودعم رواد الأعمال، وتمكين المرأة ودعمها عبر خطط وأهداف رؤية المملكة 2030.وأضاف سموه: "أن الخطاب الملكي جاء شاملاً وراصداً لأهم المنجزات خلال العام المنصرم ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ومنها دعم الخطط والبرامج التي تسهم في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية وحصول المواطنين والمواطنات على خدمة ورعاية صحية متميزة، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وعناية الدولة واهتمامها بتعزيز الأمن وتوفير أسباب الطمأنينة.وفي ختام تصريحه سأل سموه الله العلي القدير بأن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بعونه وتأييده، وأن يعينهما لنمو ورخاء الوطن ويديم على الوطن الغالي استقراره.// انتهى //10:40ت م0036