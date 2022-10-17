رفحاء 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واستشهد الحدائق العامة ومضامير المشي بمحافظة رفحاء هذه الأيام، نشاطاً ملحوظاً من جميع أفراد المجتمع، تزامناً مع اعتدال الطقس بالمنطقة الشمالية.وخصص العديد من الممرات في الحدائق؛ للتنزه وممارسة رياضة المشي، وزودت الحدائق بألعاب منوعة تناسب جميع الأعمار، إضافة إلى وجود عدد من المطاعم "الفود ترك" والخدمات الأخرى، مما يمنح المرتادين متنفساً جميلاً، وتسهم في تغيير أسلوب ونمط الحياة التقليدي إلى الأسلوب الصحي.وأكد لـ"واس"عدد من مرتادي هذه المضامير والحدائق، أن اعتدال الأجواء بالمنطقة هذه الأيام وميّلها للبرودة أسهم في الإقبال على الحدائق ومضامير المشاة ، إضافة إلى وجود الأماكن المهيأة لممارسة رياضة المشي، إضافة للألعاب الترفيهية والجلسات والخدمات المتنوعة.//انتهى //10:41ت م0037