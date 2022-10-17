إسلام آباد 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم, تجديد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف, نداءه للمجتمع الدولي والشركاء والمانحين لدعم بلاده في عملية إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات.واهتمت بفوز حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان بستة مقاعد من أصل ثمانية جرت عليها الانتخابات التكميلية, أمس في باكستان.وتناقلت صحف إسلام آباد أنباء انعقاد اجتماع, مائدة مستديرة رفيعة المستوى, في واشنطن لمناقشة جهود الاستجابة الدولية مع كارثة الفيضانات في باكستان.وتطرقت إلى إعلان البنك الدولي عن تمويل قيمته ملياري دولار, لإعادة بناء البنى التحتية وإعادة تأهيل الملايين من ضحايا الفيضانات في جميع أنحاء باكستان.وأشارت صحف الاثنين إلى تأكيد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية, العزم على عدم السماح للعناصر الإرهابية بزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الشمالية الغربية للبلاد من جديد.وواكبت صحف باكستان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنامي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.// انتهى //10:49ت م0039