جدة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسحصل مستشفى الملك فهد بجدة، ممثلًا في مركز المهارات ومعمل المحاكاة، على تكريم من جمعية القلب السعودية في مؤتمرها الأخير، حيث صُنف المركز ضمن أفضل 3 مراكز للإنعاش القلبي والرئوي على مستوى القطاع الحكومي في المملكة.ويأتي هذا التكريم من جمعية القلب السعودية, لمستشفى الملك فهد بجدة، بناء على المعطيات الإيجابية التي يقدّمها مركز المهارات ومعمل المحاكاة الطبي الإكلينيكي, من دورات وبرامج محاكاة تعليمية للأطباء المختصين بأمراض القلب والرئة، في حين يقدم المركز ما يقارب 12 دورة تدريبية, في مجال إنعاش القلب الرئوي الأساسي والمتقدم، وكذلك في مجال إنعاش القلب المتقدم للأطفال.// انتهى //10:52ت م0041