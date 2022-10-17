جيزان 21 ربيع الأول 1444هـ الموافق 17 أكتوبر 2022م واساحتفى فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان أمس، باليوم العالمي للإنعاش القلبي والرئوي، وذلك بمقر الفرع بمدينة جيزان.وتضمنت الفعاليات العديد, من البرامج والدورات التدريبية والكلمات والعروض المرئية حول الإنعاش القلبي والرئوي, التي تستهدف مختلف فئات المجتمع سعيًا لتعريفهم بأهمية الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للإنعاش القلبي والرئوي، والطرق الصحيحة للتعامل مع حالات توقف القلب والتنفس وإسعاف الحالات التي تحتاج للمساعدة .ويواصل الفرع تنفيذ دوراته وبرامجه التدريبية على مدى اليومين القادمين في عدد من كليات ومدارس البنين والبنات بالمنطقة بهدف الوصول لأكبر عدد من المتدربين من الجنسين.//انتهى//11:01ت م0042