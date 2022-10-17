الدمام 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسزرعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية, أكثر من 3586 شجرة وشجيرة متنوعة في مختلف شوارع وطرق محافظة رأس تنورة، ضمن مبادرة "شرقية خضراء"، كما تم زارعة مسطحات خضراء بمساحة 18000 متر مربع.وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهودها الخدمية المختلفة, في زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي، وتجميل المحافظة، ونشر ثقافة التشجير، ومكافحة مصادر التلوث، وتحسین جودة الحیاة، والمظھر العام، مما یسھم في تحقیق مفھوم أنسنة المدن.كما أطلقت الأمانة بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حملة "نزرع لنُجمل" في محافظة الخفجي، والتي تستمر لمراحل عدة، تستهدف من خلالها زراعة أكثر من 1500 شجيرة بطريق الملك سلمان بن عبد العزيز، إضافة إلى زيادة نسبة الرقعة الخضراء بالمحافظة.// انتهى //11:04ت م0043