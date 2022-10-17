الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، وذلك لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.ورحب معالي نائب وزير الخارجية بمعالي وزير الخارجية المغربي، خلال زيارته الرسمية للمملكة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.// انتهى //11:26ت م0044