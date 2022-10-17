جدة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واستسلّم وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور أمين بن يوسف نعمان أمس، شهادة المواءمة الكاملة لبرنامج "الماجستير التنفيذي في الأمن السيبراني"، مع الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم)، من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.وتأتي شهادة المواءمة لبرنامج "الماجستير التنفيذي للأمن السيبراني" بجامعة الملك عبدالعزيز، بعد استيفاء البرنامج لمتطلبات "سايبر- التعليم"، وهي تُعد دليلًا مرجعيًا للتطوير واعتماد برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني بالمملكة، وتستوفي الحد الأدنى من متطلبات ومعايير الخطط الدراسية لتلك البرامج، وقد تم إعدادها عن طريق الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالشراكة مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.يُشار إلى أن برنامج "الماجستير التنفيذي في الأمن السيبراني" يهدف إلى تنمية مهارات وخبرات الطلاب في مجال الأمن السيبراني، ولتعزيز الحركة البحثية والكوادر العلمية في أمن المعلومات والأمن السيبراني، وتوجيه البحوث لخدمة المجتمع والوطن في المجال ذاته، إلى جانب تصميم وتنفيذ وتطبيق الأمن السيبراني في برامج الشبكات والنظم الموزعة، باستخدام أحدث الأساليب والأدوات.// انتهى //11:33ت م0045