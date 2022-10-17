الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واستشارك دارة الملك عبدالعزيز في (أسبوع الوصول الحر 2022م)، وهو احتفالية دولية يجري إحياؤها سنوياً.وقد تماشت الدارة مع موضوع هذا العام الذي يسعى إلى تشجيع التواصل والتعاون بين حركة المناخ والمجتمع الدولي، والعمل على معالجة أزمة المناخ، والتبادل السريع للمعرفة عبر الحدود الجغرافية والاقتصادية والتخصصية.وأبرزت الدارة جهودها في تكثيف الوصول الحر للمعلومات، لتحقيق نتائج إيجابية مساندة في مجال حماية البيئة، حيث توفر الدارة عدداً من إصداراتها من الكتب بأسلوب الوصول الحر عبر متجرها ( darahstore.com)، كما أن مجلة الدارة الإلكترونية متاحة وفق هذا النهج، وفي إطار دعم الاتصال العلمي، فإن الدارة بالاتفاق مع الناشر الهولندي (Koninklijke Brill NV) ستتيح مجلة (الدارة) باللغة الإنجليزية بالمجان وفق أساليب الوصول الحر عبر العديد من المنصات وقواعد المعلومات العالمية.وتنشد الدارة في اتجاهها نحو التحول الرقمي تقليص استعمال الورق الذي يعتمد على الأشجار في خامته الأساسية، كما تحرص الدارة على تفعيل مبادرتها التي تواكب تطلعات الرؤية السعودية 2030 التي أطلقتها العام الماضي تحت اسم (مبادرة الدارة الخضراء) للمساهمة في إيجاد بيئة تكتنفها الصحة والجمال، والسعي إلى تطبيق مفاهيم وإستراتيجيات حماية البيئة، وفق خطة متكاملة وشاملة.// انتهى //11:36ت م0046