جيزان 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسشاركت جمعية النحّالين التعاونية بمنطقة جازان في الاحتفاء بيوم الغذاء العالمي، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان تحت شعار "لاتتركو أي أحد خلف الركب، إنتاج أفضل، تغذيه أفضل، بيئة أفضل، حياة أفضل للجميع".وقدمت الجمعية خلال مشاركتها على مدى يومين تعريفًا بأشهر أنواع العسل التي تُنتج محليًا بالمنطقة ومنها عسل السدر والقتاد والسلام والسمرة والدوم والضهيان والطلح والمرار والمجرى والسحاة وغيرها، فضلا عن التنوع الغذائي وانتشار الأشجار على السفوح وعلى ضفاف الأودية مما هيّأ لبيئة مثالية لخلايا النحل بالمنطقة.واستعرض منسوبو الجمعية أمام الزوار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقديم الدعم للنحّالين وتطوير القطاع من خلال برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يستهدف ضمن برامجه، تطوير تربية النحل وإنتاج العسل ، إلى جانب توقيع شركة أرامكو السعودية مع جمعية النحالين التعاونية بجازان مؤخرًا اتفاقية لدعم مربيي النحل ومنتجاته؛ لتُسهم في استخدام طرق جديدة لتحسين سلالة النحل، ورفع جودة إنتاجه، والمحافظة على أنواع النحل المحلية من خلال تدريب وتمكين 600 مستفيد ومستفيدة من منطقة جازان، وتوفير البنية التحتية اللازمة.// انتهى //11:42ت م0048