الباحة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.وقال سموه: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي أُلقي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، يُعد مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين بما حمله الخطاب من رسائل تستشرق مستقبل المملكة الواعد.وأضاف أن الخطاب الملكي أكد سياسة المملكة الداعية للسلام والواقفة دائماً وأبداً مع الحق، والهادفة الى إرساء الأمن والاستقرار في جميع دول العالم، والساعية الى مساعدة الدول المتضررة، والحريصة على استقرار أسواق الطاقة.وأضاف سمو أمير منطقة الباحة: إن الخطاب الملكي جسّد لنا الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لخدمة المواطن الكريم في جميع مناطق المملكة، وفق رؤية طموحة تركز على إحداث نقلة نوعية في دعم خطط تمكين الكوادر الوطنية ورفع نسبة التملك السكني للمواطنين، ومواجهة التحديات البيئية، وغيرها من النواحي المختلفة.وفي ختام تصريحه سأل سموه الله -عز وجل- أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة وأن يديم على وطننا أمنه وأمانه واستقراره ورخائه لتستمر رؤى العطاء والتنمية في جميع مناطق المملكة.// انتهى //11:42ت م0049