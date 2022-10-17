نجران 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسنوَّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, بأهمية العمل التطوعي في المجتمع، في ظل دعم القيادة الرشيدة.جاء ذلك خلال لقاءه في مكتبه اليوم، بمدير جمعية "ليث للإنقاذ" ناصر بن محمد آل مهري، يرافقه عدد من أعضاء الجمعية في المنطقة ومحافظاتها.وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي للجمعية، الذي اشتمل على تلقيها لعدد 3130 بلاغاً، خلال العام المنصرم 2021م، منها التعامل مع 578 بلاغاً لعالقين في موسم الأمطار ورمال الصحراء، وإنقاذ 7 مفقودين، وتنفيذ 132 مبادرة مجتمعية في مدينة نجران, ومحافظات المنطقة، إضافةً إلى توقيع عدد من الشراكات المجتمعية مع جهات حكومية وأهلية ، مثمناً الجهود المبذولة من أعضاء الجمعية في مدينة نجران ومحافظاتها.كما اطلع سمو نائب أمير منطقة نجران, على جهود الجمعية في المناسبات الوطنية والعامة ،إضافةً إلى خططها المستقبلية، مشدداً على أهمية تفعيل ثقافة العمل التطوعي، وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين، ودور الفرق التطوعية في خدمة المجتمع بجميع فئاته وشرائحه.// انتهى //13:23ت م0083