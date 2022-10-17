تونس 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساختتمت بمطار النفيضة الحمامات الدولي التونسي فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع IADE تونس 2022، والتي انعقد تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيّد وبمشاركة وزارات الدفاع والداخلية والنقل والسياحة والخارجية والصناعة والتجارة وديوان الطيران المدني والمطارات والإدارة العامة للطيران المدني.وقدم المعرض عروضاً جوية للمشاركين من عدد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية وتونس، حيث لقيت عروضهما إقبالاً كبيراً من المختصين في مجال الطيران وكذلك من زوار المعرض الذين توافدوا بكثافة خلال اليومين الأخيرين للمعرض.ومكّن المعرض على مدى 5 أيام، المهتمين من مختصين وزوار من التعرف على كل التطورات والمستجدات الحاصلة في مجال الطيران وخاصة من حيث التعرف على كل أنواع الطائرات المعروضة.وشاركت المملكة العربية السعودية في هذا المعرض الدولي بوفد ترأسه نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، حيث قدم فريق الصقور السعودية من القوات الجوية السعودية استعراضًا بالطائرات العسكرية رسموا من خلاله مشاهد مميزة باللونين الأخضر والأبيض المميزين لعلم المملكة.وتخللت العروض الجوية على مدى أيام المعرض العديد من الندوات العلمية، تمحور أهمها حول الوضع الراهن للبحث التونسي في الطيران والفضاء وعن الاستخبارات الجغرافية المكانية والذكاء الاصطناعي للدفاع والأمن القومي.يذكر أن المعرض كان فرصة لكبار المستثمرين والمهتمين بمجال الطيران والدفاع للتعرف عن قرب على عدد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال والقادمة من جميع أنحاء العالم لعرض صناعتها الفضائية العسكرية والمدنية.// انتهى //13:25ت م0085