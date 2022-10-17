الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسعقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ملتقى التقنيات التنظيمية في نسخته الأولى، وذلك بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين؛ بهدف تسليط الضوء على التقنيات التنظيمية وإبراز دورها وأهميتها في إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأدوار التنظيمية والرقابية للشركات والمؤسسات والفرص الواعدة للشركات الناشئة.وتضمن الملتقى، جلسات حوارية وعروضًا إثرائية للتعريف بالتقنيات التنظيمية ومناقشة أبرز فرصها الواعدة في المملكة، واستعراض أحدث الممارسات العالمية الرائدة المتبعة في مجال التقنيات التنظيمية، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمهتمين الدوليين والمختصين في إدارة الالتزام والمخاطر بمختلف الشركات والجهات التنظيمية بالمملكة.وناقش الخبراء والمختصين، عددًا من الموضوعات، تضمنت واقع التقنيات التنظيمية على الصعيدين المحلي والدولي، والفرص الواعدة في مجال التقنيات التنظيمية، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات الرئيسية في المحال التنظيمي وطرق معالجتها، بالإضافة إلى تأثير التقنيات التنظيمية على مختلف القطاعات الحيوية.ويهدف الملتقى، إلى تعزيز الاستفادة من التقنيات الناشئة والمتقدمة في تحسين الأداء التنظيمي والرقابي، والإسهام في جوانب الالتزام والامتثال، والتخفيف من الأعباء التنظيمية ورفع كفاءتها التشغيلية، مستعرضاً أبرز الحلول والشركات الناشئة المتخصصة في مجال التقنيات التنظيمية.وبالتزامن مع انعقاد الملتقى، نشرت الهيئة ورقة تخصصية بعنوان "التقنيات التنظيمية والمعالم المستقبلية للقطاع التنظيمي"، متناولة تعريف التقنيات التنظيمية، وبيان أهميتها والممكنات المطلوبة لتبني وتفعيل دورها في القطاعات بالمملكة كافة.كما استعرضت الورقة، الآثار المترتبة لاستخدام التقنيات التنظيمية، ممثلة بتحسين الأداء التنظيمي والرقابي والحوكمة، والإسهام في تفعيل جوانب الالتزام والامتثال، إلى جانب التخفيف من الأعباء التنظيمية ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من البيانات لإدارة المخاطر واتخاذ القرارات.// انتهى //13:26ت م0086