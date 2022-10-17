جيزان 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسنفّذت جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان حُزمة من المشروعات الخيرية والتنموية والتدريبية للمستفيدين من خدماتها خلال النصف الأول من العام الحالي ، بتكلفة إجمالية بلغت 49,284,325 ريالاً.وأوضح رئيس الجمعية خالد آل حيدر، أن مشروعات الجمعية تنوّعت لتشمل تنفيذ مشروعات الزكاة الشرعية بتكلفة 590.500 ريال، وكفالات أيتام بتكلفة 124.600 ريال، ودعم الأسر بتكلفة 8.000 ريال، والأجهزة الكهربائية بتكلفة 149.922 ريالاً، ودعم الأسرة المحتاجة بأثاث بتكلفة 17.300 ريال، وزكاة الفطر بتكلفة 1.358.398 ريالاً، وإعانة تدريب برامج مهني بتكلفة 6.600 ريال، وكفالة الأرامل والمطلقات بتكلفة 240.000 ريال، وكفالة الأسر بتكلفة 208.650 ريالاً، وإعانة الأسر المحتاجة بتكلفة 500.000 ريال، وسقيا الماء ( مساجد جازان ) بتكلفة 65.141 ريالاً، ولجنة الأسر بمنطقة جازان بتكلفة 5.000 ريال، التي استفاد منها 8176 أسرة من داخل الجمعية.وبين أن الجمعية قامت خلال نفس الفترة بتوزيع 29432 كرتون تمور ، و153276 سلة غذائية، و 193619 سلة دقيق، و238 كرتون لحوم، و 100 قطعة بطانيات، و 1500 قطعة أكفان ، و619 كرتون سقيا ماء، بتكلفة إجمالية بلغت 46.010.214 ريالاً، واستفاد منها أكثر من 600000 مستفيد، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الجمعية التشغيلية في تحقيق مستهدفات الجمعية وتوفير الاحتياجات المعيشية اللازمة للمستفيدين من خدماتها.// انتهى //13:28ت م0087