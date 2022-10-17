الكويت 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأدى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت والوزراء الجدد، اليوم، اليمين الدستورية أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر بيان اليوم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.ودعا الشيخ مشعل الأحمد، الوزراء الجدد إلى تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية وشعب الكويت، بما في ذلك، تنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.من جانبه، تعهد الشيخ أحمد نواف الأحمد، ببذل كل ما بوسع حكومته لتنفيذ توجيهات القيادة، وتسخير كل الطاقات من أجل رفعة البلاد، وتحقيق تطلعات المواطنين، عبر تنفيذ برنامج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة، مؤكدًا التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة وجميع أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الصالح العام.// انتهى //13:29ت م0088