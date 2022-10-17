جيزان 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان اليوم، ورشة عمل بعنوان "تطوير زراعة السمسم في المملكة"، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للاحتفاء بيوم الغذاء العالمي، بالتعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وقدم أكاديميون ومتخصصون وخبراء في منظمة الفاو أوراقًا متخصصة في جلستي عمل، عن الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول السمسم في المملكة واحتياجات محصول السمسم من التسميد، وأهم آفات محصول السمسم وطرق مكافحتها، وكذلك القيمة المضافة للسمسم، وتطوير سلاسل القيمة المضافة في المملكة والصناعات غير الغذائية لزيت السمسم، وآلية الدعم والقروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية، واستعراض قصص نجاح زراعة السمسم في المملكة.وتضمنت ورشة العمل حوارات مع المزارعين حول الطرق السليمة لإنتاج السمسم، واستخدام الآلات الحديثة في الحصاد، والسبل الكفيلة بتطوير زراعته.// انتهى //13:31ت م0089