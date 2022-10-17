جدة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسعقد المركز الوطني للأرصاد اليوم اجتماعاً تحضيرياً مع وزارة التعليم في مقره بمدينة جدة؛ لمناقشة بدء تفعيل اتفاقية التعاون خلال الموسم الدراسي الحالي 1444هـ، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي وقعت منتصف سبتمبر الماضي، تعزيزاً للتكامل بين الجهتين .وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الوعي الأرصادي بين الطلاب، وإنشاء جيل لديه إلمام تام بمعلومات الطقس والمناخ وكيفية التعامل معها ، كما تشمل تنظيم نشاطات ومسابقات وبرامج توعوية مختلفة لتعزيز أهمية الطقس والمناخ، وعمل زيارات ميدانية للجامعات والمدارس المستهدفة، وتسهيل مشاركة الطلاب في المناسبات الأرصادية ، وتشجيع الطلاب والطالبات على البحث والابتكار في مجال الطقس والمناخ، وتفعيل النشاطات اللاصفية والزيارات الميدانية لفروع ومرافق المركز الوطني للأرصاد، بما يحقق الفائدة المشتركة والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات .ويسعى المركز إلى تعزيز برامج التوعية من خلال عمل معارض متنقلة للأرصاد في المدراس، وعمل مسابقة تثقيفية للطلاب في جميع المراحل، تحتوي على 4 فروع، هي "الفيلم التوعوي بالطقس والمناخ"، و"إنشاء نادي توعوي في المدارس"، و"أفضل صورة فوتوغرافية"، وأخيراً "تصميم معني بالطقس والمناخ"، فيما سيتم تزويد المدراس بآلية المسابقة، والبرامج التوعوية.// انتهى //13:32ت م0090