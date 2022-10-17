الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واستنظم غرفة الرياض في الـ 7 من شهر نوفمبر المقبل، حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وجمع من رجال وسيدات الأعمال، إضافة إلى رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن الحفل الذي درجت الغرفة على تنظيمه منذ نحو ثلاثة عقود، يأتي هذا العام بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، بهدف تعميق آليات التواصل والتحاور فيما بينهم وبين كبار المسؤولين في الدولة، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، فضلاً عن تبادل الأفكار بما يعزز مناخ الجذب الاستثماري للمملكة لاسيما مع ما تشهده من جاذبية استثمارية ومشاريع تنموية واقتصادية تاريخية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -.وقال العجلان: إن قطاع الأعمال بالرياض يأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويهيئ البيئة الخصبة أمام قطاع الأعمال للنهوض بدوره الاقتصادي والتنموي، في ظل استمرار خطط ومبادرات رؤية المملكة ودور القطاع الخاص في تنفيذها.وبين أن الغرفة وجهت الدعوة لجمع من أصحاب المعالي الوزراء ورجال وسيدات الأعمال، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، والدعوة مفتوحة لرجال وسيدات الأعمال للحضور والمشاركة.يذكر أن الحفل السنوي بغرفة الرياض يعد أكبر تجمع من نوعه لرجال المال والأعمال ويشهد حضوراً كبيراً ويحظى باهتمام أوساط قطاع الأعمال.// انتهى //13:32ت م0091