بريدة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله السباعي, ومدير شؤون الإسكان بمنطقة القصيم المهندس أحمد المرشد، وعدد من المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, ووكيل القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية بالوزارة المهندس أحمد القرعاوي.ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية، مشيداً بجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات بلدية وإسكانية تسهم في دعم البرامج والخدمات التنموية بالمنطقة.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية في المنطقة، ودعم المشاريع البلدية والإسكان، واستعراض جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومخرجات القطاع البلدي بالمنطقة.// انتهى //13:32ت م0092