الأحساء 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم ، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك.واستمع سموه إلى شرح موجز عن الخطط التطويرية للشركة ، والعمل في محطة الهفوف، وعن إسهام "سار" في إزالة التشوهات البصرية في المحافظة وتحسين المشهد الحضري، منوهاً بما يحظى به قطاع النقل من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والذي سيعزز مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية.من جانبه، أعرب الدكتور المالك، عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على متابعة وحرص سموّه على أعمال الشركة، ودعمه المتواصل للشركة يعد دافعًا لتقديم أفضل الخدمات.// انتهى //13:34ت م0093