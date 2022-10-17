جيزان 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسشاركت جامعة جازان ممثلة بقسم التغذية الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان تحت شعار "لاتتركو أي أحد خلف الركب، إنتاج أفضل، تغذيه أفضل، بيئة أفضل، حياة أفضل للجميع" والمقام في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أيمن مدخلي، أن المشاركة تمثلت بركن توعوي قدمت من خلاله منشورات تتعلق بالغذاء الصحي وطرق الطهي والتخزين السليمة، بمشاركة أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات القسم، كما تم عرض الاحتياجات الغذائية وأبرز المشاكل الصحية المتعلقة بالغذاء مثل سوء التغذية والسمنة والسكري والعلاج الغذائي لها.وبين أن الجامعة حرصت من خلال المشاركة في رفع الوعي حول أهمية توفر الغذاء الآمن، وتعزيز العادات الغذائية الصحية في كل فئات المجتمع لحياة صحية أفضل، منوّهاً بالدور الذي يقدمه طلبة الكلية من خلال تنفيذ الفعاليات المجتمعية بهدف نشر المعلومات الصحيحة والتثقيف بالعادات الغذائية السليمة، انطلاقاً من برامج رؤية السعودية 2030 التي تهدف لرفع جودة الحياة.// انتهى //13:37ت م0094