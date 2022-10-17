الكويت 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم, على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 22ر10 نقاط، ليبلغ مستوى 27ر6948 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة.فيما بلغت كمية التداول 7ر107 ملايين سهم عبر تنفيذ 9248 صفقة نقدية بقيمة 6ر33 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 09ر11 نقطة، ليبلغ مستوى 39ر5238 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 14ر53 مليون سهم عبر 2718 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 ملايين دينار كويتي.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 18ر10 نقاط ليبلغ مستوى 04ر7767 نقطة بنسبة ارتفاع ,بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 6ر54 مليون سهم, عبر 6530 صفقة بقيمة 3ر28 مليون دينار كويتي.وفي سياق ذاته ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر18 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5392 نقطة, بنسبة ارتفاع بلغت 34ر0 في المئة من خلال تداول 3ر42 مليون سهم عبر 2015 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 ملايين دينار كويتي.// انتهى //13:43ت م0095