الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض (مكنون) عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول ومسؤولي الجمعية.وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي متضمناً أعمال وإنجازات الجمعية، معرباً سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.// انتهى //13:55ت م0097