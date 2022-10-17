الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:42ت م0130