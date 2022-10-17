الأحساء 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأطلقت جامعة الملك فيصل اليوم برنامجًا تأهيليًّا في "الاستثمار الأخضر" للمستثمرين في القطاع السياحي ومديري الخدمات السياحية والفندقية، وذلك ضمن النشاط الاجتماعي لكرسي الوعي الاستثماري للبنك السعودي للاستثمار.ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع، وتعزيز دور إستراتيجيات الاستثمار الأخضر في تحقيق أهداف التنمية السياحية المستدامة.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي أن البرنامج يأتي منسجما مع هوية الجامعة المؤسسية وأهدافها التنموية، حيث يركز البرنامج بشكل أساسي على إبراز الدور الفعال للاستثمار الأخضر في القطاع السياحي والفندقي كونه أحد القطاعات الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني، كما يأتي استجابة لتطلعات مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وحماية المناطق البرية والبحرية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والحد من آثار التغيرات المناخية.ويركز البرنامج على تعزيز مفهوم الاستثمار الأخضر من خلال التعريف بأبرز التقنيات والممارسات البيئية المطبقة في القطاع للحد من استهلاك الطاقة والمياه، وكذلك إدارة المخلفات، وتعظيم الاستفادة منها، والتعريف بالمزايا والمعوقات التي تواجه المؤسسات السياحية والفندقية، إضافة إلى الدور الفعال للقطاع الحكومي والخاص في دعم المشروعات السياحية الخضراء.// انتهى //15:48ت م0132