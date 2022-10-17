المنامة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,866.94 بانخفاض قدره 0.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 655.81 بانخفاض قدره 0.86 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و713 ألفاً و222 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و174 ألفاً و885 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 97 صفقة.// انتهى //15:50ت م0134