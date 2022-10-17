سياسي / القائد العام لقوة دفاع البحرين يلتقي بقائد القيادة المركزية الأمريكية
الاثنين 1444/3/21 هـ الموافق 2022/10/17 م واس
المنامة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واس
التقى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا الذي يزور مملكة البحرين حالياً .
وبحثا خلال اللقاء تعزيز أوجه علاقات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك، وسبل تعزيزها في المجال العسكري، بما يسهم في تطوير علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين .
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15:51ت م
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