المنامة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا الذي يزور مملكة البحرين حالياً .وبحثا خلال اللقاء تعزيز أوجه علاقات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك، وسبل تعزيزها في المجال العسكري، بما يسهم في تطوير علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين .// انتهى //15:51ت م0135