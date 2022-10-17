جيزان 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تحت شعار " إعطاء الأولوية للعين" عددا من البرامج الخاصة للاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، وذلك دعما وتشجيعا للمكفوفين وضعاف البصر، ورفعا للوعي في المجتمع التعليمي بحقوقهم، وإبرازا لجهود المملكة في رعايتهم.وأكد مدير تعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي أهمية العناية والاهتمام بذوي الإعاقة ومنهم ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر، ودعمهم وتمكينهم مجتمعيا، موضحا حرص تعليم جازان على الاستفادة من هذه المناسبة في التعريف بحقوق وواجبات المكفوفين وضعاف البصر، ونشر ثقافة التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية، والتعريف بالعصا البيضاء وأهميتها وأنواعها وطرق استخدامها، وتعزيز استخدام المكفوفين لها كون العصا البيضاء ترمز لاستقلاليتهم وتمنحهم حقوقهم في المجتمعات العامة.وشملت الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بتعليم جازان تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بالمناسبة وبحقوق ذوي الإعاقة البصرية، وذلك عبر حسابات الإدارة والمدارس التابعة لها ووسائل الإعلام المختلفة، وإنتاج فيديو توعوي بعنوان "يوم دراسي في حياة كفيف"، وتخصيص الإذاعية الصباحية بجميع مدارس المنطقة للحديث عن هذه المناسبة العالمية، والتعريف بواجبات المجتمع تجاه ذوي الإعاقة على وجه العموم والمكفوفين على وجه الخصوص، إضافة إلى إقامة أنشطة احتفالية متنوعة بجميع برامج التربية الخاصة بتعليم جازان.كما شاركت إدارة ‎تعليم جازان في الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء مع جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمجمع الراشد مول بمدينة جيزان، وتنفيذ فعالية خاصة بالمناسبة لطلاب مكتب وسط جيزان من ذوي الإعاقة البصرية مع زملائهم المبصرين لتجربة المشي بالعصا البيضاء .// انتهى //15:55ت م0139