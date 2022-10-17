الدمام 21 ربيع الأول 1444هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مستشفى بقيق العام، مبادرة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تزامناً مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي (أكتوبر)، وذلك ضمن مشاركتها المجتمعية.وتضمنت فعاليات المبادرة تجهيز الأقسام الصحية المشاركة بحديقة الخزان بمحافظة بقيق، وتوزيع الفريق التطوعي، وتنظيم الزوار بما يتناسب مع الفعالية، وتوزيع الورد، وإطلاق البالونات باللون الوردي، وهو اللون الرسمي لفعاليات التوعية بسرطان الثدي.وحثت الأمانة جميع أفراد المجتمع، على ضرورة الكشف والفحص المبكر عن سرطان الثدي لتجنب الإصابة لا سمح الله؛ حيث تم توفير كافة الإمكانيات والأجهزة والكوادر الطبية للكشف والوقاية عن المرض.// انتهى //15:56ت م0140