طرابلس 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل "جان كلود جاكوسو" المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نغيسو".وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المقابلة تناولت المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، حيث جدّد المنفي موقف المجلس الداعي إلى الإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة بمشاركة الليبيين أنفسهم.// انتهى //15:58ت م0142