تونس 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في مقر الوزارة بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كريستوفر ليمونت.وبُجِثت خلال اللقاء سبل دعم الشراكة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في الميادين كافة، خاصّة في مجال التعاون الثنائي بين وزارتي الداخليّة في البلدين والمجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:35ت م0172