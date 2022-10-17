القاهرة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسعززت مؤشرات البورصة المصرية من مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4ر6 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 4ر703 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9ر2 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 99ر0 % ليبلغ مستوى 4ر10148 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" الأوسع نطاقا بنسبة 44ر0 % لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 25ر2196 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الذي زاد بنحو 69ر0 % ليغلق عند مستوى 33ر3147 نقطة.// انتهى //17:35ت م0173