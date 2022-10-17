بغداد 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساستقبل رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، حيث أكد لها حرصه على تعزيز العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، من خلال اتفاقية التعاون الإستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2011م.وأوضح السوداني أنه يسعى لتكون حكومته المقبلة بداية انطلاقه لتصحيح الأخطاء وترتيب العلاقات الداخلية والخارجية للعراق.من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية دعم بلادها للعراق في مكافحة الفساد وتخطي العقبات التي تواجه الشعب العراقي، مبدية رغبة بلادها باستمرار التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب والفساد والتعاون في مجالات أخرى، عادَّة العراق شريكًا إستراتيجيًا لبلادها.// انتهى //17:36ت م0174