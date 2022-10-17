الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجرية بمجلس الشورى في مقر المجلس بالرياض اليوم, برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر مع نظيرتها في البرلمان النيجري برئاسة الحاج أبو بكر عبدو.وتناول الاجتماع الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في تعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة وجمهورية النيجر في مختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان النيجري, إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المستقبلية في عددٍ من المجالات الثقافية والتعليمة والاقتصادية، كما أكد المجتمعون أهمية تعزيز التواصل المستمر بين اللجنتين.حضر الوفد النيجري جانبًا من جلسة المجلس العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //17:36ت م0175