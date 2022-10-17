القاهرة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا بوزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض، الذي يزور القاهرة حالياً.وأكد الوزير المصري خلال اللقاء التزام بلاده وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي فوراً إلى لبنان، فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء بتصدير الغاز المصري واستقباله في الأراضي اللبنانية.// انتهى //17:36ت م0176