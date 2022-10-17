اقتصادي / تراجع معدل التضخم في السودان إلى 117 %
الاثنين 1444/3/21 هـ الموافق 2022/10/17 م واس
الخرطوم 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واس
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم: إن التضخم السنوي انخفض إلى 107 في المئة في سبتمبر، من 117.42 في المئة في أغسطس.
وأضاف: إن معدل التضخم السنوي في السودان تراجع للشهر الرابع على التوالي بعد أن سجل تراجعاً في يونيو إلى 148.8% كذلك.
وتعاني السودان من معدلات تضخم تصل إلى مستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية (الجنيه السوداني) وصعود الدولار.
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