إسلام آباد 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن قضاء قواته على عنصر إرهابي خلال عملية نفذتها في منطقة "بانو" شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن العملية نُفِّذت بناءً على معلومات اسخباراتية، وقُضِيَ على عنصر إرهابي كان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ عمليات إرهابية طالت مدنيين أبرياء وقوات الأمن.وأضاف أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.// انتهى //17:36ت م0178