نواكشوط 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس الحكومة الموريتاني محمد ولد بلال مسعود اليوم بوكيلة وزارة الشؤون الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نالاند التي بدأت زيارة إلى موريتانيا في مستهل جولتها بمنطقة الساحل.وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدة مجالات على غرار حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتطوير الإنتاج الزراعي.// انتهى //17:37ت م0179